Portugal regista, nas últimas 24 horas, mais 17 óbitos associados à covid-19 e mais 5.606 casos de infeção.

Esta segunda-feira, e contrariando o que aconteceu nos últimos dias, o número de internados voltou a aumentar, com mais 42 pessoas em enfermaria, num total de 1.250. Já nos cuidados intensivos (UCI), há menos uma pessoa hospitalizada, no total de 81 pessoas.

Há mais 10.956 pessoas dadas como recuperadas, sendo que o número de casos ativos desceu: são agora 472.781, menos 5.367 do que na véspera.

Por regiões, registaram-se seis óbitos em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, três no Norte, dois na Madeira e um no Alentejo.

Das novas infeções registadas, 2.407 são em Lisboa e Vale do Tejo, 991 no Norte, 739 no Centro, 558 na Madeira, 432 no Algarve, 299 no Alentejo e 180 nos Açores.

A incidência nacional é de 1398,1 casos por 100 mil habitantes e, no Continente, de 1316,3 casos por 100 mil habitantes.

O R(t) nacional é de 0,84 e, no Continente, de 0,83.