Portugal registou, esta quinta-feira, mais três mortes e mais 769 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quinta-feira.

O número de internamentos baixou para 254 (menos dez que nas últimas 24 horas) e o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos é de 52 (menos um que no dia anterior).

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar mais de metade do número de novos casos (385). No Norte registaram-se mais 240 novos casos, no Centro mais 54, no Algarve mais 36, nos Açores mais 30 e no Alentejo e na Madeira mais 12 em cada.

Dois dos óbitos mais recentes foram na região de Lisboa e Vale do Tejo e um no Centro.

Há mais 388 recuperados (total de 810.659), mas também sobe o número de casos ativos em mais 378: 23.343 no total, de acordo com as informações da DGS.

[EM ATUALIZAÇÃO]