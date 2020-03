Pape Diouf, antigo presidente do Marselha, faleceu nesta terça-feira devido à Covid-19. Dirigente máximo do clube francês entre 2005 e 2009, o senegalês tinha 68 anos e estava com assistência respiratória desde sábado. Ia ser transportado para França nas próximas horas, mas não resistiu.



Antigo jornalista e empresário de jogadores como Desailly, Gallas, Nasri ou Drogba, Pape Diouf destacou-se sobretudo como presidente do Marselha durante quatro anos, até 2009.



Nos últimos anos, Pape Diouf passou mais tempo no Senegal, junto da família, e terá sido aí que contraiu o novo coronavírus. Nesta terça-feira, a sua morte foi anunciada pela imprensa local e confirmada à AFP por uma fonte próxima da família.