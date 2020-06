Uma festa reuniu na última noite cerca de mil pessoas na Praia de Carcavelos, noticía a TVI24, onde pode ler a notícia mais desenvolvida.

A festa tinha sido combinada pelas redes sociais e as pessoas começaram a reunir-se em pequenos grupos no areal. Vídeos colocados nas redes sociais mostram grande aglomerado de pessoas, com claro desrespeito pelo distanciamento social recomendado pela Direção Geral de Saúde e muitas sem máscara.

A PSP foi chamada, fez deslocar para o local vários carros patrulha e várias equipas de intervenção rápida e demorou cerca de duas horas a dispersar toda a gente, embora tenha «tudo ocorrido de forma ordeira e sem incidentes», disse o comissário Artur Serafim, da PSP.