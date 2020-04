A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desaconselhou que se façam reservas para férias de verão devido à impossibilidade de previsões fiáveis acerca dos efeitos da pandemia da covid-19.

«Recomendo esperar antes de fazer planos. Neste momento, ninguém pode fazer previsões confiáveis para julho e agosto», afirmou Von der Leyen ao jornal alemão Bild.

Na quinta-feira, numa declaração divulgada, o comissário europeu da Justiça e Consumidores, Didier Reynders, frisou que os turistas com pacotes de viagem cancelados devido à covid-19 têm direito a reembolso, ao abrigo das regras comunitárias, e pediu cooperação aos Estados-membros para garantir esse direito, assim como apoio para agências turísticas.

Ainda assim, reconhecendo a atual «situação sem precedentes», o comissário europeu ressalvou que, «sempre que possível, os consumidores devem considerar a possibilidade de aceitar um voucher que lhes permita adiar as suas férias para um momento posterior, sob determinadas condições», e adiantou que «esse voucher deve ser reembolsável se não for utilizado e garantido perante uma eventual insolvência do operador».