A campeã em título Argélia foi, esta quinta-feira, eliminada da CAN após perder por 3-1 com a Costa do Marfim, no fecho do grupo E.



A necessitar de um triunfo contra os costa-marfinenses, já apurados para os oitavos, os argelinos viram o sonho de lutar pela revalidação do título em cerca de vinte minutos. Os Elefantes abriram o marcador por Franck Kessié a passe de Nicolas Pépé aos 22 minutos.



A Costa do Marfim ampliou a vantagem ao minuto 39 por Sangaré. Nicolas Pépé, extremo do Arsenal, coroou a excelente exibição com o 3-0 num remate em jeito à entrada da área. O melhor que as Raposas do Deserto conseguiram foi reduzir por Bendebka, já depois de Mahrez ter atirado um penálti ao poste.



No outro jogo do grupo, a Serra Leoa desperdiçou a oportunidade de chegar pela primeira vez aos oitavos de final, mas Kamara desperdiçou um penálti que daria o apuramento à sua seleção. A Guiné Equatorial ganhou graças a um tento de Ganet aos 38 minutos. Este resultado beneficiou a estreante seleção de Comores que se apurou para a ronda seguinte como um dos quatro melhores terceiros classificados.



A Costa do Marfim fechou o grupo E no primeiro lugar e vai defrontar o Egito de Queiroz. Por sua vez, a Guiné Equatorial vai medir forças com o vencedor do grupo F. A Argélia culmina uma campanha negativa com apenas um ponto em três jogos e no último lugar do grupo.