Os encontros do Varzim frente ao Desportivo de Chaves e ao Farense, da II Liga, foram respetivamente reagendados para 2 e 17 de fevereiro, confirmou esta quinta-feira da Liga.

A deslocação do Varzim a Chaves é a 2 de fevereiro, uma quarta-feira, mas o horário do duelo, que conta para a 18.ª jornada, está ainda por anunciar.

Já o Varzim-Farense, relativo à jornada 16, é a 17 de fevereiro, uma quinta-feira, pelas 15h30.

Recorde-se que os dois duelos foram adiados devido a casos de covid-19 nos poveiros. O duelo com o Farense já foi mesmo adiado duas vezes, a última delas na quarta-feira, quando a equipa algarvia já estava no estádio do adversário, na Póvoa de Varzim, para o encontro.

O Varzim é o atual 18.º e último classificado da II Liga, com oito pontos, os mesmos do 17.º, a Académica.