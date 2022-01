A Liga comunicou, esta quarta-feira, o adiamento do Varzim-Farense, uma vez que os poveiros têm apenas nove jogadores disponíveis para ir a jogo, face a um surto de covid-19 no plantel.

Na nota do organismo, pode ler-se que o Delegado de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde «determinou isolamento profilático/quarentena que abrange os atletas e staff contactos de risco, por sete dias a partir do último caso ou data de último contacto». Ora, o Varzim está então em isolamento deste esta terça-feira até ao próximo dia 18.

A autoridade de saúde decretou ainda a suspensão dos jogos previstos durante este período, «considerando que apenas dispões de nove jogadores e que a quarentena afeta também o staff técnico».

Assim, a partida da 16.ª jornada da II Liga, prevista para esta quarta-feira (15h30), terá de ser reagendada.