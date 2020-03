A Comissão Permanente de Calendários da Liga de Clubes reuniu esta segunda-feira à tarde pela primeira vez desde que foi decidida a suspensão dos campeonatos profissionais.

Na reunião, que decorreu por vídeo-conferência, segundo apurou o Maisfutebol, ficou decido manter a suspensão de jogos e de qualquer atividade desportiva por tempo indeterminado devido ao surto de coronavírus, que foi declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde.

De referir que integram a referida comissão a Diretora-Executiva para as Competições, Helena Pires, representantes dos operadores televisivos e os oito clubes que fazem parte da Direção da Liga: Benfica, FC Porto, Sporting, Gil Vicente, Tondela, Mafra, Leixões e Cova da Piedade.

A próxima reunião irá realizar-se na próxima quinta-feira para que seja feito novo ponto de situação sobre a evolução da pandemia e debatidas medidas concretas a adotar.

Entretanto, a Liga emitiu um comunicado a referir o seguinte:

- Perante a situação atual que vivemos ainda não se mostra possível aferir de uma data expectável para o regresso das competições;

- Continuação do permanente acompanhamento da evolução da situação do País, e escrupuloso cumprimento com todas as diretrizes definidas pelo Governo e pelas autoridades de saúde;

- Reforçar a recomendação a todas as equipas da suspensão dos treinos em grupo, assim como da promoção de uma conduta de contenção social de todos os agentes desportivos;

- Aguardar pelas conclusões da reunião de amanhã com a UEFA, onde a Liga Portugal estará representada, e que poderá trazer desenvolvimentos sobre cenários futuros das competições.

[Notícia atualizada às 18h08]