A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu todas as competições do Brasil que decorrem atualmente sob a sua coordenação: Copa do Brasil, campeonatos brasileiros femininos, campeonato brasileiro de sub-17 e Copa do Brasil de sub-20.

«Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da Covid-19 no Brasil», afirmou o presidente do organismo, Rogério Caboclo, citado na nota publicada.

Informa ainda a CBF que os campeonatos estaduais – competições que contam com o Flamengo de Jesus e o Santos de Jesualdo, ao contrário da Copa do Brasil – são responsabilidade de cada federação estadual e que, por isso, cada competição terá uma deliberação específica.