O Santos, clube treinado pelo português Jesualdo Ferreira, perdeu este sábado ante o São Paulo, por 2-1, no clássico entre os dois clubes, a contar para o Campeonato Paulista.

Na primeira parte, um golo de Arthur, aos 30 minutos, deu vantagem ao Santos, que chegou ao intervalo a vencer, mas já reduzido a dez jogadores, por expulsão de Jobson, em cima do descanso.

Na segunda parte, o São Paulo deu a volta ao marcador, com dois golos de Pablo, apontados aos 53 e 67 minutos.

Apesar do desaire, o Santos lidera de forma isolada o grupo A do Paulista, com 15 pontos em dez jogos disputados. O São Paulo é líder, mas no grupo C, com 18 pontos.