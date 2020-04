A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas foi esta quinta-feira questionada sobre as declarações de Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, que recusou o uso de máscaras na sessão solene de comemoração do 25 de Abril.

Graça Freitas apontou como exemplo a conferência de imprensa diária da DGS e do Governo, de ponto de situação da covid-19 em Portugal, em que nenhum dos intervenientes usa máscara, dizendo que o fazem porque cumprem todas as outras medidas de segurança, incluindo distanciamento social e limpeza e desinfeção das mãos e das superfícies.

«É o que se vai passar exatamente na Assembleia da República. É um edifico grande, tem uma área e uma cubicagem grande, tem uma parte de baixo e galerias, e estarão garantidas todas as condições para que as pessoas estejam em distanciamento social. Existem circuitos de entrada e de saída, as pessoas não se cruzam necessariamente», frisou a diretora-geral da Saúde

«A Assembleia da República tem um belíssimo plano de contingência e está garantida a distância social entre as pessoas», apontou.

Ainda sobre as máscaras, Graça Freitas disse que estão a ser produzidas em Portugal «máscaras comunitárias ou sociais com alguma qualidade e capacidade de filtração», como resultado do cumprimento de requisitos que foram estabelecidos por uma task-force que combina a industria têxtil com as autoridades de saúde.

«A recomendação vai no sentido de serem utilizadas pela comunidade em geral em determinadas circunstâncias, em transportes públicos, em ambientes fechados como farmácias, supermercados e lojas, quando não for possível manter o distanciamento social», lembrou, dizendo que não serão de uso obrigatório.

«Se um estabelecimento comercial ou uma escola ou banco considerar que, para ter o máximo de segurança, além das medidas obrigatórias, é essencial a utilização de máscaras, pode fazê-lo. O que não pode é descurar nenhuma das outras medidas», apontou, contudo, lembrando:

«As máscaras não são solução única. Senão todos os problemas da humanidade estavam resolvidos neste momento, bastava usar máscara.»