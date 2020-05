A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) garantiu esta terça-feira que está a monitorizar o processo do regresso da Liga à competição, agendado para o dia 4 de junho.

Em comunicado, a APAF informa que tem mantido reuniões com «as mais diversas entidades com o objetivo claro de esclarecer todas as questões decorrentes do documento enviado pela Direção Geral da Saúde (DGS) relativo à retoma do futebol em Portugal».

«A APAF irá monitorar todo o processo e efetuar novas reuniões, sempre que necessário, dando assim o seu contributo para o retomar da competição, salvaguardando sempre a saúde e os interesses dos árbitros e respetivas famílias», lê-se na nota.

Diz ainda o organismo que os árbitros estiveram reunidos recentemente com a Unidade de Saúde e Performance da FPF e que, até ao momento, todos estão esclarecidos.