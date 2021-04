No mesmo dia em que confirmou que o país (com exceção de 11 concelhos) vai avançar para a terceira fase de desconfinamento, António Costa esclareceu de vez as dúvidas quanto ao regresso dos adeptos aos estádios de futebol: só a partir da próxima temporada.

«Antes da próxima época seguramente não haverá adeptos nos estádios. Isso é claro», afirmou o primeiro-ministro, aos jornalistas.

[Em atualização]