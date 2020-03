Perante a suspensão das atividades desportivas, motivada pela pandemia de covid-19, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deve avançar em breve para o cancelamento dos campeonatos da formação (até aos sub-19) de futebol e futsal.

Ao que o Maisfutebol apurou, a decisão final ainda não está tomada, mas este é mais do que um cenário em análise. É o desfecho mais provável, que não sejam retomadas estas competições na temporada 2019/20.

De recordar que, a 10 de março, a FPF começou precisamente por suspender as competições dos escalões de formação, por um período de duas semanas, até porque uma das prioridades do Governo e das autoridades de saúde, nessa altura, foi o encerramento das escolas.

Dois dias depois, perante a aplicação de novas medidas a nível nacional, a federação decidiu mesmo suspender todas as competições da sua alçada.

Duas semanas depois, e sem prazo à vista para o regresso do futebol (ou do desporto, em geral), tudo indica que as decisões vão começar também pela formação, com o cancelamento das provas.

Neste cenário, a temporada 2019/20 ficará assim encerrada, sem resultados finais, e sem subidas ou descidas.

No que diz respeito às provas seniores sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol, continuam a ser estudadas alternativas, tal como já foi noticiado pelo Maisfutebol. Até a adaptação dos formatos das provas tem sido discutida, mas tudo depende também da evolução da pandemia de covid-19.