A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) decidiu cancelar, com efeitos imediatos, todas as competições de futebol amador da época 2019/2020 naquele país, devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, a KNVB explica que não haverá assim classificações nas competições não profissionais: «Não haverá campeões, candidatos à subida e descidas. Também as Taças não serão retomadas. Na próxima temporada, todos [os clubes] vão começar na mesma divisão em que estavam no início desta época», pode ler-se.

«Hoje informamos que o resto das competições não poderá ser disputado antes do início das férias de verão. Ao contrário das competições profissionais, não há condições para as competições amadoras adiarem os jogos em data posterior ao verão», disse o diretor do futebol amador naquele país, Jan Dirk van der Zee, citado na nota publicada.