Um espanhol que estava de passagem por Portugal ficou surpreendido com o preço das máscaras cirúrgicas à venda por cá, bastante mais baratas do que as que encontra em Espanha.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o homem explica que foi ao supermercado para comprar pão, quando se deparou com máscaras cirúrgicas à venda, a um preço 11 vezes mais baixo do que compraria em Espanha.

O homem comprou dez caixas de 20 máscaras por 17,40 euros (em Espanha pagaria perto de 200 euros) e deixou uma mensagem: «Senhores políticos, é assim que se combate o vírus, não com confinamento ou a fazer o que vos dá na gana».

O vídeo tornou-se já viral nas redes sociais, com milhares de gostos e perguntas de utilizadores de como é possível tamanha diferença de preço.

A diferença explica-se pelos 6% de IVA aplicados às máscaras cirúrgicas em Portugal, enquanto em Espanha a Comissão Nacional de Preços de Medicamentos fixou, em abril, o preço máximo de cada máscara a 0,96 cêntimos, já com IVA incluído.