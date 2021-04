O primeiro-ministro português, António Costa, confirmou esta quinta-feira que a segunda fase do plano de desconfinamento anunciado no passado dia 11 de março vai avançar na próxima segunda-feira, dia 5 de abril, depois da reunião do conselho de ministros desta manhã.

No entanto, o líder governamental deixou alguns alertas, nomeadamente aos 19 concelhos do país que neste momento estão acima dos níveis exigidos para desconfinar.

«Podemos dar o passo de avançar nas medidas de confinamento previstas para o próximo dia 5 de abril. Como anunciámos há 15 dias, esta evolução deve ter em conta a situação diferenciada no conjunto do país, de acordo com o que os especialistas nos propuseram. Se em duas avaliações sucessivas os mesmos concelhos estiveram acima do linear de risco, aí não devem avançar as medidas de desconfinamento. E são 19 os concelhos (pode ver na imagem abaixo quais) que estão acima dessa linha de risco», afirmou, em conferência de imprensa.

António Costa revelou que a variável de incidência, ou seja, o número de novos casos por 100 mil habitantes, diminuiu desde a última avaliação, mas o índice de transmissibilidade tem aumentado. Ainda assim, o primeiro-ministro frisou que Portugal mantém-se na zona verde da avaliação de risco.

«No conjunto Europeu, só a Islândia tem neste momento melhores resultados do que nós na luta contra a Covid-19», congratulou-se ainda António Costa, ele que revelou também que a circulação entre concelhos será permitida com normalidade após o período da Páscoa.