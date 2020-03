Thiago Alcântara deixou esta manhã duas mensagens – uma delas entretanto apagada – nas redes sociais a criticar duramente a Bundesliga por não suspender os jogos da jornada 26 da competição, que vão jogar-se este fim de semana.

Ao contrário da maioria dos campeonatos europeus, o alemão segue com a decisão de se jogar, embora à porta fechada, situação com a qual o médio do Bayern Munique não concorda – de todo.

Primeiro, numa publicação entretanto apagada, Thiago escreveu: «Para a Bundesliga: irresponsável, imprudente! Isto é uma loucura. Por favor parem de brincar e desçam à realidade. Vamos ser honestos, há prioridades muito mais importantes do que qualquer desporto.»

Pouco depois, o internacional espanhol voltou a publicar a mesma mensagem, mas sem a parte em que falava da irresponsabilidade e da imprudência da Liga alemã.

A primeira mensagem de Thiago:

A segunda mensagem de Thiago:

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.