Nascida em Osijek em 1983, num território ainda designado por Jugoslávia, Jelena Dokic teve de suportar os horrores da Guerra dos Balcãs em plena adolescência. É, por isso, uma voz autorizado no apelo à consciência social e ao respeito pelos outros num momento em que o planeta vive tormentas que já não conhecia há largas décadas.



«Estamos num momento difícil, mas há alimentos suficientes nos países desenvolvidos para anos. Nos anos 90 vi pessoas dias seguidos sem comida, crianças a chorar por um pedaço de pão, famílias sem eletricidade a suportar temperaturas de 20 graus abaixo de zero. Ver gente a entrar em supermercados e comprar comida para meses é uma falta de respeito», referiu a tenista que hoje em dia tem passaporte australiano.



«Vivi uma guerra e isto é indecoroso e egoísta: não lutem nos supermercados. As pessoas têm de perceber que há sempre alguém mais vulnerável e a precisar de ajuda. Temos de ajudar em vez de andar à porrada nas compras.»