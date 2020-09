A Liga pediu à Direção Geral da Saúde (DGS) para que o jogo particular entre Sp. Braga e Valladolid do próximo sábado tenha público no estádio.

O pedido surge na sequência das declarações da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, que disse que o regresso do público ao futebol terá de ser testado «num jogo piloto, para ver como as coisas correm». A Liga pretende assim que o jogo de sábado seja esse teste piloto.

O pedido já foi feito à DGS e o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal aguarda resposta da DGS.