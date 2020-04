O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira a proibição de circulação entre concelhos no fim de semana prolongado entre 1 e 3 de maio (feriado de sexta-feira a domingo), à semelhança do que aconteceu no fim de semana da Páscoa.

António Costa confirmou a aplicação dessa medida que coincide com o fim do terceiro período do estado de emergência, a 2 de maio, em declarações aos jornalistas após uma reunião com representantes dos setores do comércio e serviços, e também com o líder da comunidade islâmica em Portugal.

Leia o desenvolvimento da notícia no site da TVI24.