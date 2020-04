Yacine Brahimi doou dez mil euros em bens alimentares ao Coração da Cidade, uma instituição no Porto que apoia os sem abrigo, confirmou a diretora ao Maisfutebol.



«Ele queria ajudar uma instituição da cidade do Porto. Somos pessoas simpáticas e ele lembrou-se de nós (risos). Até então não havia qualquer ligação do Brahimi à nossa instituição. Ele contactou uma pessoa amiga e através desse contacto fez-nos chegar essa doação. O que doou? Arroz, massa, grão de bico, feijão, óleo, azeite, atum, enfim, tudo o que é necessário para cozinharmos», explicou La Salete Piedade.



Com duas duas mil pessoas para alimentar, a responsável da instituição aproveitou para apelar a que outros jogadores ajudem o Coração da Cidade durante a pandemia de Covid-19.



«O Brahimi deu o pontapé de saída e espera que outros se juntem. Toda a ajuda é bem-vinda», referiu.



O internacional argelino, recorde-se, jogou no FC Porto durante cinco épocas antes de sair para o Qatar no início da presente temporada.