O médico Filipe Froes, consultor da Liga de Futebol, pediu nesta quinta-feira que fosse dado o benefício da dúvida ao futebol para o regresso do público aos estádios.

Froes apontou as provas dadas no regresso da competição como justificação para que seja dada uma oportunidade de fazer o regresso do público, com as devidas medidas de segurança.

«O que solicitamos é o benefício da dúvida porque passámos no teste inicial na prova de conceito da retoma do futebol, para ser possível criar condições para que haja assistência nos estádios», começou por dizer, numa conferência promovida pela Liga, em Coimbra.

O médico pneumologista apontou o exemplo do jogo desta quinta-feira do Rio Ave frente ao Milan, como «penalizador» para os adeptos que podem perder uma oportunidade única.

«Hoje, se eu morasse em Vila do Conde, ficaria extremamente triste por não poder ir ver o [jogo do Rio Ave com o] AC Milan. Uma oportunidade provavelmente única para os adeptos do Rio Ave e de Portugal e não podermos beneficiar ao vivo é extremamente penalizador», declarou.