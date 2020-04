A forma como a pandemia da covid-19 atingiu Espanha tem levado a alguns casos lamentáveis. Já tínhamos dado conta do caso da funcionária de um supermercado, que emocionou o país vizinho, agora foi uma médica a ser vítima do medo provocado pelo novo coronavírus.

Neste caso falamos de uma ginecologista de Barcelona que, ao descer à garagem da sua residência, para mais uma jornada de trabalho no hospital, foi surpreendida com uma frase pintada no seu carro, supostamente por um vizinho: «Ratazana contagiosa».

Uma imagem que reflete o medo das pessoas que trabalham na linha da frente e que procuram ajudar as vítimas da pandemia. Uma imagem que está a correr mundo, através das redes sociais.