Os clubes chineses estão a negociar um «corte razoável» com os jogadores, de forma a atenuar o prejuízo financeiro causado pela pandemia da Covid-19, anunciou nesta quinta-feira a federação chinesa de futebol.



«Os clubes profissionais de futebol e os investidores enfrentam enormes dificuldades operacionais», refere em comunicado a federação, apelando à adoção de «medidas fortes» para um corte «razoável» nos salários para diminuir os encargos financeiros.



Esta medida, que vai ser aplicada aos clubes das três principais divisões do futebol chinês, será já aplicada no salário do passado mês de março e durará até ao início da próxima temporada, de acordo com a comunicação social local.



De recordar que o início do campeonato chinês estava agendado para 22 de fevereiro, mas foi remarcado devido à pandemia da Covid-19, que teve início precisamente nesse país.