Impedidos de trabalhar nas lojas devido às restrições impostas pelo governo italiano no comércio, os funcionários da Juventus atravessam um momento delicado. De forma a garantir o total pagamento dos salários e para evitar o layoff, os dirigentes da Vecchia Signora decidiram doar «grande parte» do seu subsídio de férias a esses trabalhadores.



A decisão foi comunicada pela Juventus através de uma nota no seu site oficial. De resto, esta solução inovadora chama-se «Banco Solidário de Férias».



Com mais de um milhão de infetados, Itália é um dos países mais afetados pela Covid-19.