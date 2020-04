Salvio e James Rodriguez venceram no domingo a «Champlay» solidária, um torneio de FIFAorganizado por Paulo Dybala e pelo tenista Schwartzman para angariar fundos para combater a pandemia de Covid-19.

Na final da zona América, Salvio, ex-jogador do Benfica, que joga no Boca Juniors, venceu por 1-0 o tenista Diego Schwartzman, n.º 13 do ranking ATP.

Veja o golo da vitória de Salvio:

A final da zona Europa foi disputada no sábado, com James Rodriguez, que alinha no Real Madrid e já passou pelo FC Porto, a bater Dybala, que joga na Juventus, por 5-1.

James tinha antes derrotado Kun Aguero, num jogo em que até o comando voou.

A iniciativa angariou cerca de 275 mil dólares (cerca de 253 mil euros), que vão ser entregues à Cruz Vermelha da Argentina, da Colômbia e do México para ajudar os mais afetados pela pandemia.

Participaram ainda na iniciativa os argentinos Kun Aguero e Leandro Paredes, o brasileiro Filipe Luís, o mexicano Chicharito Hernández, entre muitos outros.