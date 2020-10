Esta sexta-feira a agencia estatal serbia Tanjug noticiou que o procurador-geral de Belgrado pediu seis meses de prisão para Luka Jovic, jogador do Real Madrid. O avançado de 22 anos e ex-jogador do Benfica é acusado de violar o confinamento obrigatório instaurado devido à pandemia de covid-19 durante o mês de março.

O pai do jogador foi questionado pelo jornal Novosti e afirmou apenas: «Não vou fazer declarações, porque, se eu falar, muitos vão parar onde gostariam de ver Luka, à prisão.Um sérvio pode perdoar outro sérvio por tudo menos pelo sucesso.»

O caso, que foi reportado pelas autoridades sérvias e mereceu aviso sério por parte do presidente sérvio, Aleksandar Vucic, remonta a 19 de março. Na altura, Luka Jovic disse que tinha saído de casa para ir à farmácia e que não conhecia bem as normas do isolamento, pensando que poderia sair uma vez por dia para as compras essenciais. O jogador chegou mesmo a fazer um pedido de desculpa nas redes sociais.

Antes deste caso na Sérvia, Jovic já teve problemas com o Real Madrid por ter violado a quarentena em Espanha para viajar até à Sérvia. O jogador foi visto a passear na cidade de Belgrado no dia de aniversário da namorada, quando estava obrigado a uma quarentena de 28 dias no seu país, uma vez que tinha viajado de uma zona de alto risco como a capital espanhola.