Cada um nas suas casas, mas unidos como talvez nunca antes tenham estado. A música, colocada por um dos moradores, tem animado as noites de quarentena da zona do Chantre, na Maia.

Foi feito um alinhamento, divulgado por entre os vizinhos, para todos poderem ensaiar e cantarem juntos. E todos os dias, às 22 horas, a música começa a tocar, da casa do Guilherme Rebelo, de 16 anos, para as casas de todos os que vivem as redondezas (mais alto agora que lhe cederam um sistema de som).

De microfone na mão, a voz do jovem Guilherme vai unindo a comunidade, que responde com palmas. E foi através desta iniciativa das Noites do Chantre que, mesmo fechados em casa, Patrícia e Bruno puderam comemorar os 17 anos juntos de forma mais especial.

A noite começou com o hino a Liga dos Campeões e continuou com a Balada Astral de Miguel Araújo.

Veja aqui como se passa a quarentena nas Noites do Chantre: