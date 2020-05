Danny Rose, jogador do Tottenham emprestado ao Newcastle, critica os planos do governo inglês para retomar a Premier League numa altura em que o mundo está a braços com a pandemia da covid-19.

«O governo diz que o futebol regressa para melhorar a moral da nação. Eu quero lá saber da moral da nação. Há vidas em risco. Não devíamos de falar do regresso do futebol até que os números baixassem drasticamente. É ridículo», afirmou o jogador numa conversa no Instagram.

«Vi o que anunciaram, que não há futebol profissional até 1 de junho, mas nem prestei atenção. Estou triste por haver pessoas doentes. O futebol devia ser a última coisa a ser resolvida», disse Danny Rose, que adiantou que vai fazer o teste esta sexta-feira.

Os clubes da Premier League reiteraram a intenção de concluir a temporada, depois de o governo ter anunciado que não haverá desporto profissional até dia 1 de junho. Além disso os emblemas pretendem jogar os jogos fora e em casa, conforme estava planeado antes da pandemia de covid-19.

O Reino Unido ultrapassou esta segunda-feira as 32 mil mortes por covid-19.