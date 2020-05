O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joaquim Evangelista, mostrou-se de acordo com o parecer técnico apresentado pela Direção-Geral da Saúde à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga para o recomeço do campeonato.

«Acho que todos estávamos à espera deste documento há imenso tempo. Desde início que o Sindicato defendeu que, o regresso à competição, deveria ser assegurado por normas defendidas pela DGS. Como garantia da conclusão da Liga e da Taça exigiu parecer da DGS, parecer que dá garantidas reforçadas. Regresso à competição deve depender dos técnicos, do conhecimento científico e é esse que está plasmado. Quero transmitir tranquilidade e confiança», começou por dizer ao Maisfutebol.

O líder do Sindicato refere que o retomar da Liga não está em causa depois de oito jogadores terem testado positivo para Covid-19.

«Devemos estar tranquilos, não é momento para criar alarme e receios. Estamos em desconfinamento o que significa que vamos ter casos positivos na sociedade e no futebol em particular. Qual é a dúvida? Isso vai acontecer. Paralelamente existirá um protocolo para defender o que deverá ser feito quando isso acontecer. Este protocolo é fundamental, veio tranquilizar os agentes desportivos. E mais, para os jogadores é uma dupla garantia a partir do momento em que estão a fazer testes, visto que aumenta a sua proteção e das suas famílias. Há um risco maior não saber que estamos infetados», acrescentou, frisando que os jogadores «são corajosos e querem jogar».

Joaquim Evangelista adiantou ainda que haverá uma reunião com a FPF, Liga, treinadores e árbitros para esclarecer eventuais dúvidas sobre o parecer da DGS. Lembre-se que três jogadores do FC Porto discordaram do código de conduta das autoridades de saúde.

«Se há dúvidas, têm de ser esclarecidas. O jogador joga e dá positivo, por exemplo. Se houver alguma consequência do ponto de vista financeira ou outro, terá de ser futebol a suportar isso. Havemos de ter amanhã uma reunião com a Liga, FPF, treinadores e árbitros para esclarecer dúvidas que possa haver. O futebol é que tem de dar resposta aos problemas», sublinhou.