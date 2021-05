O Governo anunciou esta quinta-feira as freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve, no concelho de Odemira, vão continuar a ter cercas sanitárias, como forma de contenção da pandemia de covid-19.



Por outro lado, na sequência de decisão tomada no Conselho de Ministros, os concelhos de Aljezur, Miranda do Douro, Portimão e Valongo vão avançar no processo de desconfinamento.



Como pode ler no site daTVI24, a informação foi avançada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.