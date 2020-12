Como aconteceu no ano passado, Georgina Rodríguez aproveitou a neve de Turim para ir passear com os filhos.



A espanhola fez questão de partilhar várias fotografias na neve com Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina nas suas redes sociais.



«A nossa divertida saída anual na neve», escreveu na legenda às fotografias.



De resto, a ausência mais notada foi a de Cristiano Ronaldo, internacional português que vai entrar em campo esta terça-feira contra a Juventus.



