Cristiano Ronaldo mostrou este sábado o que anda a ler. O internacional português fotografou-se com um livro no avião, na viagem da equipa da Juventus para Roma, onde este domingo defronta a formação de Paulo Fonseca, tendo afirmado que anda a ler um livro chamado «O poder da comunicação», do brasileiro Lair Ribeiro. «Tempo para ler. Vivendo e aprendendo», escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram.

Refira-se que o livro em questão é uma obra para ajudar os leitores a perceber como podem ser mais persuasivos. «Porque algumas pessoas têm maior poder de influenciar do que outras? Onde está a diferença? A aplicação de conhecimentos com base em descobertas revolucionárias na área de interação humana pode trazer-lhe profundas transformações no modo de se relacionar consigo mesmo e com os outros, gerando confiança mútua com quem você comunica», pode ler-se na apresentação do livro.