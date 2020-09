Ángel Di María é um dos poucos futebolistas que já teve Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como colegas de equipa. O primeiro na seleção, o segundo no Real Madrid. Pelos anos de convivência com ambos, a partilha de momentos além-futebol torna-se natural e foi abordada na quarta-feira pelo extremo do PSG, que teve respostas difíceis para as questões.

No programa ‘Playroom’ da ESPN, em ambiente descontraído, o ex-Benfica foi questionado sobre vários aspetos da vida pessoal de ambos. Da preferência pela esposa de um ou outro ao mau perder, passando por outros aspetos pouco abordados publicamente.

Di María elegeu Cristiano como o mais egoísta no momento de rematar à baliza e, depois, apesar das maiores dúvidas, apontou o português como o que tem mais mau perder.

«É difícil, o Cristiano nota-se muito. O Messi leva muito no interior se as coisas correrem mal. Não sei qual dos dois, mas por demonstrar e como são, creio que mais o Cristiano», afirmou.

A seguir… qual cheira melhor? A pergunta motivou gargalhada antes das palavras. «Sei lá, vou abraçá-los para ver como cheiram? Pode ser o Cristiano», respondeu o argentino, que abordou depois a ostentação de ambos.

«O Messi deve gastar mais com a família, com os seus filhos, com a mulher. Agora não sei, pelo que se vê do Cristiano, pelo que mostra, parece que mudou e está um pouco mais familiar, mas o Leo [Messi] foi sempre assim, da sua família, dos seus filhos. Deve gastar nisso, nas suas férias, em comprar coisas à mulher e aos filhos», disse.

Após essa avaliação, outra difícil. Quem tem a mulher mais bonita? Di María não soube escolher entre Antonella Roccuzzo e Georgina Rodríguez, mas falou da escolha da sua própria mulher: «para a minha mulher, é a do Messi. Ela sempre disse que gostava muito da mulher do Leo, que é bonita, sempre disse essas coisas». No fim, o apresentador do programa perguntou a Di María sobre quem tem mais presença nos chuveiros e o sul-americano respondeu com Messi.