Cristiano Ronaldo é um fenómeno de popularidade sem paralelo no futebol e continua, nesse sentido, a bater recordes em todos os campos. O internacional português torna-se agora notícia por ter promovido a venda de um número de camisolas como nunca visto até estes dias.

De acordo com a empresa Love the Sales, que utiliza a plataforma Minerva para controlar a venda de centenas de marcas em todo o mundo, Cristiano Ronaldo gerou vendas online de 79,45 milhões de euros em apenas 72 horas, o que constituiu um novo recorde para um clube desportivo.

Segundo um comunicado publicado no site oficial da empresa, que atualiza os números com os dados recolhidos até esta segunda-feira, o aumento de camisolas do Manchester United com o número 7 aumentou 542 por cento em relação ao ano passado, tendo em apenas três dias (72 horas desde que foi anunciado que Ronaldo ficava com o número 7) sido gerados 79,45 milhões de vendas em camisolas com o número e o nome do internacional português.

Isto significa que o Manchester United ganhou 7,94 milhões de euros com as vendas online de camisolas do português, o que significa que Ronaldo já pagou metade do valor que o clube inglês pagou à Juventus (15 milhões no imediato) pela transferência do jogador.

Ora em declarações ao Maisfutebol, Liam Solomon, diretor de Relações Públicas da Love the Sales, confessou que já foram vendidas nas várias plataformas online que comercializam camisolas oficiais do Manchester United cerca de 950 mil, ao preço médio de oitenta euros cada uma.

«Estamos a assistir a vendas recordes de camisolas ‘Ronaldo 7’ em lojas online, ao ponto de a procura superar a oferta. O clube está a caminho de recuperar todo o investimento realizado na transferência antes mesmo que o astro tenha rematado uma bola pelo clube», disse Stuart McClure, cofundador da Lov the Sales.

Cristiano Ronaldo já é, de resto, o jogador que mais camisolas vendeu esta época em Inglaterra, colocando-se à frente do internacional inglês Jack Grealish (Manchester City) e Bruno Fernandes (Manchester United), que fecham o pódio. Seguem-se Lukaku (Chelsea), Paul Pogba (Manchster United) e Mohammed Salah (Livrepool), que fecham o top-6.