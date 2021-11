Sérgio Conceição concedeu um fim de semana de folga ao plantel do FC Porto, face à paragem na competição de clubes, e os jogadores estão a aproveitar a pausa para passar algum tempo de qualidade com as companhias mais especiais.



O médio Sérgio Oliveira, por exemplo, aproveita as folgas para uma escapadinha a dois com a esposa Cristiana Pereira, partilhando nas redes sociais imagens junto à piscina ou num tranquilo passeio de bicicleta.



O casal apostou num destino paradisíaco em Portugal: o jogador do FC Porto e a atual CEO da agência de modelos Best Models rumou à zona da Comporta.



Veja as fotografias de Sérgio Oliveira e Cristiana Pereira na galeria associada a este artigo.