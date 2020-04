Cristiano Ronaldo treinou esta semana na Choupana para se manter em forma durante a pausa provocada pelo novo coronavírus, mas essa situação parece não ter agradado um dos principais rivais da Juventus desta temporada, na liga italiana.

Arturo Diaconale, diretor de comunicação da Lázio, veio a público criticar essa situação. «A Lazio sempre demostrou vontade de recomeçar o campeonato, mas em segurança. O facto de se recomeçar já seria uma vitória mas quando o Conte disse que se poderiam retomar os treinos a 3 de maio, todos disseram que recomeçavam a 4 de maio. Há a impressão de existir um pouco de favoritismo», referiu, em declarações à Radiosei.

É então que Diaconale fala do caso particular de Ronaldo. «Os jogadores que estão no estrangeiro terão a oportunidade de regressar e retomar os treinos, tal como os jogadores da Lazio mas com uma diferença: os nossos ficaram em casa, enquanto que desde Portugal vi algumas imagens esplêndidas do Ronaldo a treinar num belo campo de futebol», criticou.