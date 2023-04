Kun Aguero foi desafiado pelo youtuber Ibai Llaños a ver o top-20 de golos de Messi e de Cristiano Ronaldo e se vibrou a cada toque de bola do compatriota – e padrinho do filho -, mostrou total indiferença perante os golos do português.

Enquanto Llaños vibrava a cada golaço de Ronaldo, Aguero não escondia algum enfado e ia lançando comentários de desaprovação «Teve sorte.» «Que sorte que teve».

«Os golos dele são todos de livre ou uma sorte do caraças. Os do Messi são todos ao ângulo», desvalorizou.

E nem quando passou o golo de Cristiano Ronaldo no Estádio do Dragão pelo Manchester United, que lhe valeu o prémio Puskas ao CR7 convenceu Aguero.

«Mas o que faz o guarda-redes?», questiona em relação a Helton quando provocado pelo colega: «São todos de livre, toma este».

«Acho que o Raúl tem melhores golos do que ele. Benzema tem melhores golos do que Ronaldo», disse também, antes de concluir.

«Nos melhores 20 golos de Ronaldo, 15 foram de livre direto. Nos melhores 20 do Messi, 15 foram a sentar a cinco adversários. Cristiano é bom, mas o que o Messi faz era impossível o Cristiano fazer», concluiu.