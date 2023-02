O Al Nassr publicou um vídeo com os bastidores do póquer de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

O clube divulgou algumas imagens do balneário e do ambiente no estádio, no qual sobressai um rapaz com uma camisola da seleção portuguesa.

Também é possível ver Ronaldo com Rudi Garcia no vestiário antes de o português marcar quatro golos e soltar os «siiiins» com que celebra.