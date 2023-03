Depois do hat-trick na jornada anterior, Cristiano Ronaldo ficou em branco na receção do Al Nassr ao Al-Batin, jogo que o conjunto do avançado português virou do avesso já em pleno tempo de compensação.

À entrada para esta jornada, o Al-Batin, último classificado da Liga saudita, só tinha vencido um jogo (precisamente o último) e ficou a escassos minutos de somar nova vitória e de empurrar o Al Nassr para o segundo lugar do campeonato no dia em que o Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo venceu o Al Khaleej de Pedro Emanuel e Fábio Martins por 3-0 e assumiu, durante algumas horas, a liderança.

O passeio tranquilo que se julgava ser o jogo desta sexta-feira acabou por ser tudo menos isso. Aos 17 minutos, o avançado uruguaio Renzo López colocou os visitantes na dianteira.

Em desvantagem no marcador, o Al Nassr procurou assumir ainda mais as despesas do jogo, mas foram raras as vezes em que na primeira parte conseguiu superar a organização defensiva contrária. Pior: além da falta de ligação entre os jogadores, mostrava-se defensivamente permeável aos contra-ataques.

Aos 34 minutos, Cristiano Ronaldo contornou o guarda-redes adversário e rematou de pé esquerdo mas viu um defesa do Al-Batin tirar-lhe empate em cima da linha de golo.

O avançado português nunca baixou os braços, mas teve uma noite desinspirada: beneficiou, por exemplo, de três livres em posição privilegiada, mas em todos eles atirou desenquadrado.

Aos 90 minutos, o 4.º árbitro levantou a placa: ia jogar-se, pelo menos, até ao minuto 102. Por essa altura, a pressão do Al Nassr já era grande e intensificou-se ainda mais. Aos 90+4 Abdul Ghareeb, talvez o melhor elemento da equipa de Ronaldo nesta sexta-feira, empatou após bela assistência de Luiz Gustavo e no último dos minutos de compensação dados pelo árbitro Al-Fatil, que foi lançado no jogo já na reta final, virou o jogo, pouco antes de Maran fazer o 3-1 final numa transição rápida quando o Al-Batin tentava com tudo o empate.

Com este resultado, o Al Nassr segura-se na liderança da Liga saudita. Tem agora 46 pontos, mais dois do que o Al-Ittihad.