Robert Lewandowski fechou a goleada do Bayern Munique frente ao Wolfsburgo (5-0), nesta sexta-feira, e atingiu duas marcas históricas.



O avançado polaco chegou aos 43 golos na Bundesliga em 2021 e ultrapassou Gerd Muller como melhor marcador num ano civil no campeonato alemão.



Para além disso, Lewandowski marcou um total de 69 golos em 59 jogos realizados ao longo de 2021, igualando o máximo que Cristiano Ronaldo atingiu num ano civil: 69 em 59 jogos, precisamente, em 2014, pelo Real Madrid.



No entanto, os números do polaco e os de Ronaldo ficam bem longe da marca de Lionel Messi, recorde neste século. Em 2012, o argentino conseguiu uns impressionantes 91 golos pelo Barcelona.