Cristiano Ronaldo marcou dois golos na vitória da Juventus frente ao Barcelona, em Camp Nou (0-3), para a Liga dos Campeões. Com o bis, o avançado português dobrou a marca de Leo Messi nos duelos entre os dois jogadores naquele palco.



Segundo a conta MisterChip, Ronaldo marcou 14 golos nos 17 jogos que disputou frente a Messi em Camp Nou. Nesse ciclo, o argentino marcou apenas sete.



Esta poderá ter sido uma das últimas danças entre dois dos melhores jogadores de sempre, face à idade avançada de ambos: Cristiano Ronaldo tem 35 anos e Leo Messi tem 33.



O português e o argentino trocaram um abraço antes do início do encontro.

#OJOALDATO - Cristiano Ronaldo ha marcado 14 goles en sus 17 duelos oficiales contra Messi en el Camp Nou y Messi ha marcado 7 goles en sus 17 duelos oficiales contra Cristiano en el Camp Nou. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 8, 2020