Erik Ten Hag acredita que Cristiano Ronaldo vai ter um papel fundamental no Manchester United, mas, para já, o internacional português tem de perceber o estilo de jogo que o técnico está a implementar em Old Trafford.

Os red devuls jogam neste domingo com o Arsenal, líder da Premier League, e o neerlandês explicou a situação de Cristiano Ronaldo, numa entrevista à Sky Sports.

Antes diso, porém, Ten Hag falou do processo e do que leva Ronaldo até ao banco de suplentes neste momento. A ele e a Harry Maguire, capitão de equipa, naquilo que o treinador descreve como parte do processo.

«Eu também tenho emoção quando tomo decisões, uso a intuição e sentimentos, mas eles têm de ser racionais e estratégicos, quando queres ir na direção que o Manchester United quer ir, e todos temos de estar de acordo», começou por dizer.

«Tenho de ser cirúrgico e perguntar o que é melhor para o clube e para a equipa e qual é o processo para o melhorar. Tenho de ser transparente e claro e comunicar», continuou.

É aqui que Ten Hag afirma que Ronaldo tem de adaptar-se à visão que trouxe para Old Trafford.

«Ele mostrou-o na época passada e não há muito tempo, portanto, ele agora precisa de ajustar-se ao nosso modo de jogar e, se o fizer, vai decidir jogos por causa das capacidades que tem», concluiu.