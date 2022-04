Um novo vídeo de Cristiano Ronaldo a atirar o telefone de um rapaz ao chão, no final do jogo do Manchester United com o Everton, veio a público.

O internacional português é acusado pela mãe de Jake Harding, de 14 anos, de ter agredido o rapaz e de o ter magoado.

Ronaldo já pediu desculpas, numa altura em que a polícia está a analisar o caso.

EIS O VÍDEO: