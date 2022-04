A mãe do rapaz a quem Cristiano Ronaldo tirou o telemóvel após a derrota do Manchester United com o Everton disse que o adolescente ficou «em estado de choque» após a atitude do português, a qual considerou como «agressão».

Sarah Kelly diz que o filho, que sofre de autismo, foi mesmo agredido por Ronaldo. «No final do jogo, os jogadores do Manchester United começaram a sair do relvado. Estávamos na bancada Park End, por isso estávamos bem perto do túnel por onde eles passaram, e o meu filho estava lá a filmá-los a todos. Ele filmou todos os jogadores do United a passar. Depois, baixou o telefone porque Cristiano Ronaldo puxou a meia para baixo, e a sua perna estava a sangrar. Ele baixou o telefone para ver o que era e nem sequer falou», disse a progenitora ao Liverpool Echo. As imagens da saída de Cristiano comprovam que o português, de facto, se baixou quando se aproximou da saída.

«Ronaldo passou, com um temperamento terrível, terrível, e atirou o telefone para fora da mão do meu filho e continuou a andar», disse Sarah Kelly,

«Eu estava a chorar, fiquei abalada, o Jake estava em choque completo - ele é autista e tem dispraxia também, realmente não digeriu o que estava a acontecer até que voltou para casa. Ele está realmente chateado com o que sucedeu e não quer voltar a um jogo. Este foi o primeiro jogo de futebol que ele foi e aconteceu isto. Tivemos um dia absolutamente brilhante até aos segundos finais, quando eles saíram do campo. Arruinou completamente o dia e deixou-nos um amargo de boca.»

Sarah diz que o filho, Jake Harding, de 14 anos, vê em Ronaldo «um ídolo». mesmo que não seja do clube que o rapaz apoia. «Não é do Everton, gosta-se de quem se gosta, mas o Ronaldo é um grande jogador. O meu filho dizia sempre "Ronaldo vai estar lá". Eu até entenderia se o Jake estivesse a acenar o telefone na cara dele, mas ele não estava perto da cara sequer, estava para baixo a ver a sua ferida.»

Para a mãe, não há dúvidas. «Ele é um menino autista e foi agredido por um jogador de futebol, é assim que eu vejo como mãe», disse Sarah, que partilhou algumas fotos com o Liverpool Echo, incluindo uma da mão de Jake.

Após o incidente, Cristiano Ronaldo pediu desculpas e fez um convite a Jake Harding. De acordo com o jornal, a polícia de Merseyside contactou Manchester United e Everton após relatos do incidente.