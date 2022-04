Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para lamentar o gesto que teve no final da derrota no terreno do Everton, quando atirou ao chão o telemóvel de um adepto que o filmava à saída do campo.

«Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos a viver. No entanto, temos sempre que manter o respeito, ser pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que amam este lindo jogo», escreveu.

«Quero pedir desculpas pela minha atitude e, se possível, gostaria de convidar este adepto para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play e desportivismo.»