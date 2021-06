Georgina Rodríguez partilhou este sábado nas redes sociais uma imagem que mostra as caneleiras especiais que Cristiano Ronaldo usou no jogo frente a França.

A companheira do capitão português mostrou-se orgulhosa por o jogador ter uma imagem de ambos numa das caneleiras usadas no encontro e escreveu as iniciais de ambos na publicação - CG - acompanhadas por um coração.

Noutra imagem, captada pelos fotojornalistas presentes no jogo, publicada pela AP e pela EPA, é possível ver que na outra caneleira de Cristiano Ronaldo está a fotografia dos filhos, como pode ver nas imagens publicadas abaixo.