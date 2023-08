Cristiano Ronaldo continua a somar títulos nos relvados e recordes fora deles.

Depois do bis que valeu ao Al Nassr a conquista da Taça dos Campeões árabes, o português tornou-se na primeira pessoa a ultrapassar os 600 milhões de seguidores no Instagram.

Messi é o segundo com mais seguidores naquela rede social, com 482 milhões, sendo os dois únicos desportistas no top-10, numa lista que inclui personalidades como Selena Gomez, Dwane Johnson ou Beyoncé.